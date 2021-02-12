Берлин, 12 февраля 2021, 14:37 — REGNUM Прерванные из-за погодных условий работы по строительству «Северного потока — 2» возобновятся на грядущей неделе, сообщил 12 февраля Spiegel.
«Погодные условия лишь ненадолго остановят «Северный поток — 2», уже на следующей неделе работы (по строительству) возобновятся», — пишет журнал.
Ранее российское судно-трубоукладчик «Фортуна» приостановило работы из-за шторма и холодного фронта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.
Читайте также: Премьер-министр Польши раскритиковал Германию за «Северный поток — 2»
Читайте развитие сюжета: Одиозные сенаторы призвали Байдена к санкциям против «Северного потока — 2»