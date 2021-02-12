Москва, , 14:32 — REGNUM По факту попытки убийства троих несовершеннолетних детей собственной матерью в Новой Москве проводится проверка. Об этом сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.

По предварительной информации, 11 февраля 2021 года 33-летняя женщина привезла троих детей в лесополосу на территории Новой Москвы, где раздела их догола и оставила умирать от холода. Среди несовершеннолетних была десятимесячная девочка и мальчики возрастом два года и десять лет.

Происходящее увидел случайный прохожий, который сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Дети с различными степенями обморожения были доставлены в медучреждения. Женщина также была госпитализирована. На данный момент следственные органы устанавливают обстоятельства инцидента.

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