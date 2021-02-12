Саратов, , 14:36 — REGNUM Для жителей старше 65 лет, проживающих в Саратовской области, до 1 марта продлен режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал 12 февраля председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Работодателям рекомендовано организовать дистанционную работу для пожилых сотрудников сроком до 1 марта. Если это невозможно, предоставить защитные маски и дезинфицировать помещения.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 10 февраля сняли запрет на работу реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также в отделении «Мать и дитя» социально-оздоровительного центра «Лазурный», в центре адаптации и реабилитации инвалидов.

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