Москва, , 14:21 — REGNUM На заседании правительственной подкомиссии по «регуляторной гильотине» 3 февраля был одобрен проект постановления, который предусматривает основные правила работы информационной системы в сфере контроля драгоценных металлов и камней.

Член правительственной подкомиссии по «регуляторной гильотине», вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Вадим Чубаров сообщил, что обсуждение положений проекта велось на протяжении нескольких лет, а его конечная редакция неоднократно дорабатывалась перед окончательным утверждением.

Чубаров отметил, что в процессе работы над проектом представителям бизнеса удалось отстоять ряд принципиальных для всей отрасли положений.

«Одним из ключевых изменений является предложенный бизнесом перенос срока, по истечении которого предприниматели обязаны промаркировать товарные остатки ювелирных изделий, объем которых в несколько раз превышает объем годового выпуска продукции. В итоговом проекте срок перенесен на март 2024 года при том, что изначально разработчик предлагал установить данную обязанность уже в 2022 году — на два года раньше», — сказал Чубаров.

Помимо этого, по его словам, был увеличен срок с одного до трех дней, в течение которого ювелиры обязаны представлять данные в информационную систему о розничной продаже своей продукции.

Чубаров отметил, что столь существенное изменение сроков позволит предпринимателям более комфортно адаптироваться к новым условиям деятельности и избежать применения мер административной ответственности за их нарушение.

Также специалист напомнил, что из проекта были исключены положения, которые возлагали на ювелиров обязанность сообщать о перемещении продукции в рамках внутрипроизводственного процесса. Данное положение изначально вызывало множество вопросов у отрасли, поскольку его наличие обязывало бизнес вносить в информационную систему сведения о любом действии по перемещению ювелирной продукции внутри предприятия, в том числе со склада на прилавок. Впоследствии, подчеркнул Чубаров, удалось добиться исключения данной нормы как избыточной.

Наконец, само начало работы системы маркировки изделий из драгоценных изделий и камней было перенесено с 2022 года на 2023 год, что, как полагает вице-президент ТПП РФ, позволит рынку наиболее безболезненно перейти к новым требованиям.