Москва, , 14:17 — REGNUM Соблюдение баланса интересов должника и кредитора является одним из важнейших элементов механизма рыночного кредитования. На данный момент система регулирования банковской деятельности в России достаточно эффективно обеспечивает соблюдение прав заемщиков и кредитных учреждений, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Помимо законодательных гарантий свободы договора, существует вполне обоснованный список выплат, остающихся за рамками списания по долгам.

В связи с этим инициатива, связанная с гарантией должникам прожиточного минимума в рамках кредитных взаимоотношений, при вполне понятной гуманистической направленности, выглядит избыточной.

В то же время предполагаемый позитивный эффект от новой меры социальной защиты, скорее всего, перекроется негативными последствиями для самих же заемщиков.

В банковскую систему «инплантируется» дополнительный социальный элемент, чуждый самой природе любой коммерческой организации. Появление в структуре банковского кредитования нового фактора вовсе не обязательно приведет к немедленному росту ставок.

Восходящее движение последних будет происходить по мере ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России. Однако в системе взаимодействия заемщик-кредитор произойдут существенные изменения.

Помимо затрат (пусть и небольших), связанных с организационной и технической подстройкой банковского механизма под новые требования, кредитные учреждения вынуждены будут существенным образом пересмотреть критерии платежеспособности потенциальных и существующих заемщиков.

Потребуется провести ревизию всех действующих потребительских кредитов и обновить методологию оценки кредитных рисков.

Учет в расчетах кредитоспособности заемщиков перспектив ухудшения их материального положения неизбежно приведет к значительному ужесточению требований к получателям банковских ссуд, что, в свою очередь, существенным образом ограничит возможности россиян (с низкими и даже средними доходами) в получении кредитов.

Обеспечение прожиточного минимума гражданам в рамках системы банковского кредитования, разумеется, не вызовет деформации кредитного рынка.

Однако приведет к тому, что наиболее незащищенные слои населения окажутся лишены возможности улучшить свое текущее финансовое положение за счет заемных средств», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки предупредили о росте ставок по кредитам в случае защиты дохода должников — доход гражданина находится на уровне прожиточного минимума.

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