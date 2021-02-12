Москва, , 14:15 — REGNUM То, что в России увеличилось количество населения жалоб на банки, связано не с ростом финансовой грамотности граждан, а с ухудшением их финансового состояния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал соответствующие данные ЦБ РФ.

«Я не думаю, что финансовая грамотность населения повысилась. Скорее наоборот, рост количества жалоб связан с ухудшением финансового состояния жителей РФ, — сказал Ковригин. — В кризисный год вырос процент невозврата кредитов, и заемщики хватаются за любую возможность отсрочить кредит, доказать неправоту банков и т. п. Кроме того, банки стали чаще отказывать в предоставлении кредитов — это тоже фактор роста жалоб. Не думаю, что в долгосрочной перспективе количество жалоб будет расти. Для этого отсутствуют какие-либо серьезные факторы».

Кроме того, Ковригин объяснил, почему, в отличие от банков, жаловаться на МФО стали реже.

«Это связано скорее с состоянием рынка микрофинансовых услуг. Он заметно сократился. Граждане просто реже стали обращаться за их услугами из-за большей доступности банковских кредитов», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России за прошедший 2020 год получил от потребителей финансовых услуг на 12,7% жалоб больше, чем в 2019 году.

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