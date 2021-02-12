Москва, , 14:04 — REGNUM Причин резкого снижения оптовых цен на минтай несколько, заявила корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

«Один из крупных импортеров минтая Китай ввел ограничения на ввоз рыбы еще в декабре 2020 года, закрыв границы из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Это привело к увеличению запасов минтая на Дальнем Востоке и существенному сокращению сбыта внутри страны.

Рыбоперерабатывающие предприятия и торговые сети, ожидая еще большего падения цены, не торопятся заключать договора и поставлять рыбу в другие регионы России.

Такая ситуация привела к созданию дефицита минтая в различных регионах, несмотря на затаривание складов в Дальневосточном районе.

Оптовая цена минтая в дальневосточном регионе — традиционном месте вылова этого вида рыбы — в феврале 2021 года упала на 36,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены в центральных регионах России также снизились на 30,9%.

В январе на Дальнем Востоке начался новый сезон вылова минтая, что, вероятно приведет еще к большему увеличению товарных запасов и снижению цен в связи с увеличением предложений на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке существенно снизились оптовые цены на минтай и треску.

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