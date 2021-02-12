Москва, , 13:56 — REGNUM То, что ОПЕК понизила свой прогноз по глобальному спросу на нефть, связано в первую очередь с продлением ограничений и введением локдаунов во многих странах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

«Пока еще рано говорить об отступлении пандемии, вакцинация только набирает обороты. Однако экономика некоторых стран, например Китая и Индии, уже в 2020 году начала выходить из кризиса, а значит, и объемы производства стали расти, — сказал Каленов. — На долю этих двух государств в 2021 году будет приходиться более 50% мирового потребления. С точки зрения роста глобального спроса на нефть, это вселяет определенный оптимизм, хотя негативные последствия коронавируса сохранятся еще долгое время».

Как пояснил Каленов, заметного увеличения глобального спроса надо ожидать ко второй половине 2021 года, в том числе и по причине вероятного снятия ограничений на поездки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, нефтяной рынок обеспокоен новым прогнозом

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