Москва, , 13:54 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsubishi представит в России внедорожник Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения 2 марта 2021 года. Такую информацию сообщили представители марки во время пресс-конференции журналистам.

Pajero Sport будет продаваться в трех комплектациях. Комплектация Pajero Sport GLX получит пятиместный салон, остальные две — семиместный салон.

Актуальное поколение модели оснащено мотором V6 рабочим объёмом три литра производительностью 209 л. с. Также есть версия с 2,4-литровым турбированным дизельным агрегатом максимальной мощностью 181 л. с. Оба движка функционируют с шестискоростной «механикой» либо с восьмискоростным «автоматом». Такие же моторы получит новое поколение автомобиля.

Цена нового внедорожника в базовой комплектации составляет 2 616 000 рублей, а в топовой — 3 506 000 рублей.

Напомним, в прошлом году российские дилеры Mitsubishi продали 28 153 машины — на 30% меньше, чем в 2019 году.

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