Москва, , 13:52 — REGNUM На российском ипотечном рынке пока нет перегрева, но есть признаки, которые говорят о необходимости пристально следить за ситуацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание вице-президента ВТБ Евгения Дячкина об отсутствии перегрева на рынке ипотеки.

«В целом пока качество ипотечных кредитов не вызывает рисков, качество портфелей не изменилось, уровень платежной дисциплины ипотечных заемщиков в России хоть и высокий, но при этом наблюдается увеличение просрочки, — сказал Алиев. — В мае-октябре объем просроченной задолженности по ипотеке увеличился на 5%. Падение доходов привело к росту просрочки. Но в целом доходы так и не вернулись на прежний уровень. В связи с этим и риски остаются. Перегрева как такого нет, но есть признаки, которые сигнализируют о необходимости пристально следить за ситуацией».

По его словам, рынок стабилен и растет высокими темпами.

«Это и вызывает риски в перспективе. Льготная программа повышает спрос, притягивает на рынок капитал, а высокий спрос приводит к росту цен с учетом долговой нагрузки населения, формируются риски дефолтов, в том числе и для банков, предоставивших ипотечные кредиты. Это угрожает стабильности рынка», — пояснил Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что падение ставок по ипотеке в ближайшее время в России вряд ли произойдёт даже в случае снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

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