Москва, , 13:42 — REGNUM Оптовые цены на минтай снизились из-за проблем со сбытом из-за ограничений, которые ввел основной импортер российской рыбы — Китай, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Власти КНР в декабре 2020 года закрыли порты в рамках борьбы с COVID-19. Также в январе начался новый сезон добычи минтая, из-за чего выросло предложение рыбы на рынке.

Ситуация выглядит достаточно драматической. Надо прекрасно понимать, что диспропорции и проблемы в мировой экономике останутся, пока не закончатся пандемия и ограничения, а это возможно только после масштабной вакцинации. В лучшем случае это конец 2021 года.

Рынок ждет открытия китайских портов. Если в них начнут принимать поставки рыбы из России, оптовая цена на минтай сильно вырастет, если нет — сильно упадет.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на положение российских потребителей. Россия — это мощнейшая рыбная держава с колоссальным потенциалом развития этой отрасли.

Однако качественная и не совсем дорогая продукция на прилавках российских магазинов по-прежнему остается только мечтами. Качественные рыбные продукты с большим энтузиазмом в погоне за дорогим долларом экспортируется за рубеж.

Российским профильным регулятором вообще бы стоило обратить внимание на качество и происхождение рыбной продукции в стране, на маржу перекупщиков и высокую стоимость произведённой продукции на Дальнем Востоке для потребителей в европейской части России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, оптовая цена на минтай снизилась в феврале 2021 года на 36,3% в годовом выражении до 65 руб. за кг. Цена на минтай в центральной России снизилась за период с 123 руб. до 85 руб. за кг. Показатель вернулся на уровень июня 2017 года.

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