Пекин, , 13:46 — REGNUM По итогам 2020 года товарооборот между Китаем и Северной Кореей составил 539,05 млн, что на 80,7% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент) со ссылкой на данные таможенной службы Китая.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году импорт товаров в КНДР из Китая составил 491,05 млн, а импорт из Северной Кореи в КНР — 48 млн. По сравнению с 2019 годом показатели сократились, на 80,9% и 77,7% соответственно.

Эксперты отмечают, что сокращение объёмов торговли связано с ужесточением пограничного контроля, введённого Пхеньяном для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также санкций, введённых международным сообществом.