Москва, , 13:35 — REGNUM В конце недели 12 февраля оптимизм финансовых рынков приостановился. Инвесторы закрывают позиции по рисковым активам перед трёхдневным уикендом в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Нефтяные котировки, уйдя от макcимумов недели в районе $62 за баррель Brent, закрепляются на рубежах в районе $60,50.

Поводом для этого послужило ухудшение прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК о спросе на нефть в 2021 году.

Данные обстоятельства приводят к ослаблению и российской валюты, доллар поднимается вновь выше 74 руб., после снижения к 73,5 руб. накануне.

Сегодня важное событие — заседание ЦБ России. Регулятор, вероятно, не станет изменять ключевую ставку, сохранив её на уровне 4,25%.

Но важны сопровождающие заявления, комментарии и даже брошка главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Она, как правило, надевает на пресс-конференции различные брошки-символы, характеризующие её подход к денежно-кредитной политике.

Актуальный на 12 февраля диапазон колебания курса основных валют составляет может составить 73,50−74,60 руб./доллар», — считает эксперт.

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