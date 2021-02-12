Казань, , 13:49 — REGNUM По итогам прошедшего года в Татарии добыча нефти снизилась на 10,8% по сравнению с 2019 годом. Всего добыто за отчетный период 32,7 млн тонн нефти. Информация об этом прозвучала сегодня, 12 февраля, на совещании главы РТ Рустама Минниханова с руководителями малых нефтяных компаний в доме правительства.

За минувший год добыча нефти ПАО «Татнефть» составила 25,7 млн тонн нефти. Порядка 7 млн тонн нефти удалось добыть малым нефтяным компаниям республики. Во все уровни бюджета заплатили около 78,4 млрд рублей.

Как отметил Минниханов, добыча нефти в стране опустилась до уровня 10-летней давности и составила 513 млн тонн. Основной причиной стало резкое сокращение спроса и мировых цен на нефть в марте. Большинство нефтедобывающих компаний были вынуждены искать пути оптимизации капитальных и операционных затрат. Стабилизировать ситуацию на рынке удалось лишь к концу июня. Одним из этапов преодоления кризиса стало заключение в апреле нового соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении объемов добычи.

ИА REGNUM напоминает, сегодня, 12 февраля с утра плавное сползание цен на нефть вниз продолжается: цена Brent снижается на 0,21%, до $60,41 за баррель, а цена WTI — на 0,24%, до $57,68 за баррель.

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