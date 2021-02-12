Мадрид, , 13:13 — REGNUM Согласно последним оценкам Еврокомиссии, валовый внутренний продукт (ВВП) Испании в 2021 году увеличится на 5,6%, что станет самым большим ростом среди всех стран Евросоюза. Об этом сообщила газета El País.

Напомним, что 11 февраля Еврокомиссия опубликовала прогноз на 2021 год, в котором перспективы роста ВВП Испании выросли до 5,6%, что на три десятых пункта выше, чем ожидалось ранее. В 2022 году рост ВВП страны составит 5,3% по сравнению с предыдущей оценкой в 4,8%. Данные цифры делают из Испании лидера в области экономического роста в Евросоюзе.

Тем не менее в Брюсселе полагают, что к концу 2022 года испанская экономика не достигнет докризисных показателей. Страна также может столкнуться с резким ростом неплатежеспособности, поскольку меры государственной поддержки на фоне пандемии постепенно сворачиваются.