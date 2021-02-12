Москва, , 13:02 — REGNUM з

На нефтяном рынке 12 февраля наблюдается не очень хорошее завершение недели, котировки нефти марки Brent снижаются на 0,9%, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Пока что цены все еще немного выше ключевого уровня в $60,00 за баррель Brent, но судя по настроениям участников торгов, нужно готовиться к тестированию этой важной поддержки уже сегодня.

О серьезности намерений инвесторов, говорят ежемесячные отчеты и прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства.

В расчетах организаций преобладает негатив, МЭА сообщила о сохраняющемся избытке предложения на нефтяном рынке, а ОПЕК ухудшила прогноз по спросу.

Внутриотраслевой негатив можно бы было игнорировать при росте аппетита участников торгов к риску, но европейские фондовые индексы сегодня снижаются более чем на 0,5% исключая такую возможность.

Сейчас котировки нефти из Северного моря находятся на отметке $60,50 за баррель Brent, ускоряя свое продвижение вниз, к вечернему штурму уровня в $60,00.

И, честно говоря, пока, преимущество, явно на стороне пробоя, после которого нефть может ждать быстрое падение к $58,50−59,00 за бочку», — предполагает эксперт.

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