Москва, , 13:18 — REGNUM Цифровая валюта России и других стран не сможет заменить американский доллар в качестве резервной валюты без новой платежной системы. Об этом 12 февраля заявил профессор Государственного университета управления Борис Логинов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нужно создать альтернативу существующим международным расчётным системам, которые с 1960-ых годов под контролем западных стран», — сказал Логинов.

По его словам, формально система международных банковских переводов SWIFT находится под контролем частных банков. Однако фактически этой структурой управляют США. Поэтому без новой системы международных расчётов заменить доллар на другую резервную валюту не представляется возможным.

«Нам нужно думать не о цифровой валюте, а о создании альтернативной платёжной системы, по которой будут идти эти альтернативные расчёты», — сказал Логинов.

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