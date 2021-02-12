Москва, , 12:54 — REGNUM В 2020 году в России было продано 111 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным мотором — на 20% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По данным ассоциации, в России доля проданных новых дизельных машин в общем объёме продаж автомобилей упала до 7,5%. Это на 1% меньше, чем год назад.

За год российские дилеры продали 30,4 тыс. экземпляров дизельных BMW. Это на 2% больше, чем в 2019 году. Машин компании Mercedes-Benz было продано 14,5 тыс. единиц (+3%), а японских машин Toyota — 13,7 тыс. штук. Здесь наблюдается падение продаж на 38%.

Ранее стало известно, что компания Mazda намерена убрала из модельной линейки в США автомобили с 2,2-литровым турбированными дизельными силовыми агрегатами Skyactiv-D.

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