Москва, 12 февраля 2021, 13:22 — REGNUM Экономика России демонстрирует высокую способность подстраиваться под изменения внешней конъюнктуры. Об этом 12 февраля заявила доцент дипломатической академии МИД России Анастасия Руднева на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Российская экономика великолепно подстраивается к внешним вызовам», — сказала Руднева.
В доказательство своих слов она привела тот факт, что макроэкономические показатели России в период пандемии коронавируса просели не так сильно, как у США. Более того, с РФ считаются на глобальном энергетическом рынке — мировое ценообразование в сфере энергетики не происходит без участия России, отметила эксперт.