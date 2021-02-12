Анкара, , 12:59 — REGNUM На сегодняшний день фирмами с иностранным капиталом инвестировано в турецкие свободные экономические зоны (далее — СЭЗ) более 2,5 миллиардов долларов США. Об этом, как передает турецкое новостное агентство Hürriyet, сообщил министр торговли Турции Рухсар Пекджан на пресс-конференции 12 февраля.

«В дополнение к существующей поддержке СЭЗ Турции, которая уже предоставляется правительством, мы будем субсидировать половину валовой заработной платы каждого из 10 квалифицированных сотрудников, нанятых фирмами в СЭЗ, что составит около 15 000 долларов США в год, а также покроем половину расходов на аренду земли и зданий на пять лет на сумму до 75 000 долларов США», — подчеркнул Пекджан.

Он отметил, что, в первую очередь, правительство планирует в будущем расширить поддержку компаний, работающих в программном и ИТ-секторе, инвестирующих в СЭЗ Стамбула, а также в других высокотехнологичных отраслях.