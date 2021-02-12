Москва, , 12:36 — REGNUM В январе 2021 года российские автолюбители купили 1,3 млн электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО). Об этом сообщается в отчёте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Продажи е-ОСАГО в прошлом месяце соответствуют уровню прошлого года. В нынешнем году доля электронных полисов в стране составила около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки».

»Такая доля е-полисов говорит об удобстве сервиса их покупки. Следующий логичный шаг — сделать не менее удобный сервис онлайн урегулирования убытков», — заявил глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Он добавил, что РСА уже разработал модуль Software Development Kit, с помощью которого страховщики смогут переносить файлы с фотофиксацией и извещениями о дорожно-транспортных происшествиях в свои мобильные приложения.

Напомним, на данный момент в России 2 млн человек оформили Электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС). Первые 100 электронных паспортов были зарегистрированы в начале 2019 года, а уже в конце лета прошлого года в системе было более 1 млн ЭПТС.

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