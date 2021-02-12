Сеул, , 12:34 — REGNUM Четыре из десяти граждан Южной Кореи, получивших в 2020 году крупный выигрыш в лотерею, планируют приобрести недвижимость. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей лотерейного комитета министерства стратегии и финансов.

Согласно результатам опроса, проведенного в первой половине прошлого года среди 271 победителей лотереи, 42% респондентов намерены потратить выигрыш на недвижимость, 22% — намерены погасить данными средствами задолженность по кредитам, 13% — вложить средства в собственный бизнес, 8% — вложить средства в банк, приобрести ценные бумаги, 6% — помочь родственникам и другим близким людям.

Среди причин, по которым жители страны приобретают лотерейные билеты, были выделены: большой призовой фонд (30%), интерес/ради развлечения (27%), предчувствие или предвещающий сон (16%).

В случае выигрыша лишь 50% респондентов сообщат о своей победе супругу, а 27% — сохранят свою победу в тайне.

Средняя сумма выигрыша в лотерею составила 2,1 млрд вон (~$1,9 млн) без вычета налога. Самый крупный выигрыш составил 3,5 млрд вон (~$3,1 млн).