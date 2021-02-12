Барнаул, , 12:04 — REGNUM Правительство Алтайского края подготовило законопроект о внесении поправок в утверждённый бюджет на 2021 год и плановый период. Как пояснили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе правительства региона, доходы останутся без изменений, а расходы краевого бюджета увеличатся на 9888 миллионов рублей и составят 139 645 миллионов рублей.

Дополнительные средства будут направлены на: оплату труда всех категорий работников учреждений социальной сферы — 1,3 миллиарда рублей, в том числе краевых учреждений — 566,8 миллиона рублей, субсидии муниципальным образованиям на зарплату — 500 миллионов рублей и другие нужды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее утверждённый на сессии алтайского парламента общий объем доходов краевого бюджета на 2021 год составлял 123 822 миллиона рублей (темп роста к 2020 году — 110%), а дефицит прогнозировался в 5935 миллионов рублей.