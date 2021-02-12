Лондон, , 12:16 — REGNUM Рекордное сокращение ВВП — на 9,9% — зафиксировано в Великобритании по итогам 2020 года. Об этом говорится в опубликованном 12 февраля отчёте Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

По одним оценкам, такого падения не было с 1920 года, по другим — последние 300 лет. В качестве причины ведомство указало пандемию коронавируса, на фоне которой власти дважды объявляли общенациональный карантин. Такие меры привели к резкому спаду экономической активности.

В годовом исчислении ВВП упал почти на 10%, больше, чем когда бы то ни было за всё время наблюдений, подчеркнул заместитель ONS по экономической статистике Джонатан Атоу.

Он отметил, что в декабре в ряде сфер восстановились утраченные позиции. Это сфера гостеприимства, продаж автомобилей и парикмахерских услуг.