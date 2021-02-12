Москва, , 12:08 — REGNUM Восстановление экономики России происходит высокими темпами, однако наряду с этим есть и негативные моменты. Об этом 12 февраля заявил профессор дипломатической академии МИД России Алексей Харланов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«При ценах на нефть в 60 долларов ситуация улучшается. Но я бы не радовался — я смотрю на уровень жизни населения, и тут предмета для радости нет», — сказал Харланов.

Эксперт подчеркнул, что в современных условиях экономика требует более гибкого и самое главное — прозрачного подхода. Необходимо понимать, кто является конечным бенефициаром нефтегазовых доходов России и куда уходит валюта от продажи природных ресурсов страны. По мнению экономиста, Россия рискует остаться «бензоколонкой» для развитых стран, если средства от продажи нефти и газа будут идти за границу, а не на развитие России.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономику РФ недооценили, и пандемия показала это — эксперт

Читайте развитие сюжета: Для отказа от доллара нужна новая платежная система — эксперт