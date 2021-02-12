Калуга, , 12:29 — REGNUM В Калужской области ежегодно в рамках господдержки села из бюджетов всех уровней направляется порядка 3 млрд рублей, что способствует благоприятному инвестиционному климату. В 2020 году инвестиционный портфель местного агропрома увеличился почти на 6 млрд рублей и приблизился к 107 млрд рублей. Об этом 12 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства области Леонида Громова.

Молочное скотоводство обеспечило прирост в 7,4% — за год произведено более 428 тыс. тонн молока Mcx.gov.ru

В условиях борьбы с пандемией калужские аграрии в 2020 году перевыполнили плановые показатели развития отрасли. Сельскохозяйственные организации увеличили производство более чем на 10%. Производство зерна, в основном фуражного, увеличилось за год на 15%. В последние годы аграрии успешно получают и зерно продовольственного назначения. За год в регионе выращено 77,5 тыс. тонн овощей. К 2024 году этот показатель должен составить 95 тыс. тонн — в основном, за счет применения технологий защищённого грунта. В 2020 году в области собрали 1,8 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. Площадь молодых садов и питомников приросла на 337 га и достигла 2234 га.

Молочное скотоводство обеспечило прирост в 7,4% — за год произведено более 428 тыс. тонн молока, из которых десятая часть — на роботизированных фермах. Поголовье молочного стада в сельхозорганизациях выросло на 2%. Надой на корову возрос на 14 кг и достиг 8070 кг. Это третье место по ЦФО и девятое — в России.

«Мы ставим на перспективу амбициозную задачу — ежегодно производить миллион тонн молока», — подчеркнул Леонид Громов. — За 2020 год поголовье мясного скота увеличилось на четверть и достигло более 100 тысяч животных. Всё это способствует изготовлению конкурентоспособной на мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью. С 2018 года объем экспорта калужской агропромышленной продукции вырос более чем в два раза (около 70 млн долларов США). В 2020 году объем экспорта продукции превысил объем импорта.

Глава регионального минсельхоза обозначил ряд перспективных инвестиционных проектов, развитие и реализация которых продолжится в 2021 год. В их числе — промышленное грибоводство, рыбоводство, кролиководство, овцеводство, козоводство и птицеводство.

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