Москва, , 11:43 — REGNUM В России стоимость аренды загородного жилья в 2020 году подорожала на 56% и составила в среднем 25 тыс. рублей за месяц. Цены на покупку загородного дома вросли на 3%, передаёт ТАСС со ссылкой на «Авито недвижимость».

Дороже всего аренда коттеджей — 70 тыс. руб. в месяц, дешевле — в сегменте домов (20 тыс. руб. Аренда дач подорожала на 59%, до 23,8 тыс. руб., на загородные дома — на 33%; на коттеджи — на 27%, на таунхаусы — на 11%, до 50 тыс. руб. в месяц.

В Подмосковье за год цены на аренду загородных домов выросли на 14%, до 40 тыс. руб., в Ленинградской области — на 29%, до 45 тыс. руб., в Краснодарском крае — на 7%, до 15 тыс. руб., в Крыму — на 5%, до 23 тыс. руб. в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цена загородной недвижимости среднего класса выросла в пределах 30%.

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