Москва, , 11:53 — REGNUM Российская экономика остаётся в значительной степени зависима от глобальной. Об этом 12 февраля заявил заведующий кафедрой мировой экономики дипломатической академии МИД России Пётр Толмачев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экономист отметил, что около 45% прибыли российских компаний получают нерезиденты РФ. Даже в сельском хозяйстве, которое является достаточно конкурентной отраслью экономики России, ситуация во многом оставляет желать лучшего.

«Только одно яйцо из 100 российское, а 99 — импортные. Я обращаю внимание, что включенность российской экономики в международные экономические цепочки велика», — сказал Толмачев.

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