Москва, , 11:49 — REGNUM Падение ставок по ипотеке в ближайшее время в России вряд ли произойдёт даже в случае снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом заявили 12 февраля опрошенные РИА Новости эксперты.

Аналитики ожидают, что Банк России на заседании 12 февраля оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 4,25% годовых.

Падения ставок по ипотеке ожидать не приходится из-за действия программы льготной ипотеки. Не исключено, что её продлят в отдельных регионах, отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Ставка по ипотеке и другим продуктам связана, как правило, с уровнем ключевой ставки ЦБ. Она, скорее всего, «будет двигаться вслед за движением этого индикатора», предположил старший директор группы рейтингов финансовых инструментов АКРА Валерий Пивень.

Доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова Максим Марков добавил, что ставки банков меняются через некоторое время после решения ЦБ, так как кредитным организациям нужно адаптироваться. Сейчас банки и их клиенты продолжают адаптироваться к условиям, которые сложились после понижения ключевой ставки на 2 п.п. в 2020 году. На ситуацию влияют и последствия пандемии коронавируса.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин считает, что снижение ставок на стабилизировавшиеся кредиты будет зависеть в основном от ставок по вкладам населения. Это основой источник фондирования ипотеки.

Если ключевая ставка снизится, можно ждать уменьшения ставок по вкладам, но не существенного. «Уже сегодня реальная с учетом инфляции доходность вкладов перешла в отрицательную зону. Соответственно, и заметного снижения ставок по ипотеке не стоит ожидать», — заключил Лопатин.

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