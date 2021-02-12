Посёлок городского типа Излучинск, Югра, , 11:32 — REGNUM В Югре оштрафована микрокредитная компания «Хорошая история», которая раскрыла в интернете личные данные должника. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по ХМАО.

Житель Излучинска задолжал микрофинансовой фирме 48 тыс. рублей. Чтобы вернуть деньги, сотрудники фирмы выложили историю о долге и персональные сведения клиента в открытом доступе в интернете.

Таким образом организация совершила правонарушение ч. 1 статьи 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). И была оштрафована на 20 тыс. рублей.