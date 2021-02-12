Москва, , 11:44 — REGNUM Потенциал российской экономики перед кризисом 2020 года оказался выше ожидаемого. Об этом 12 февраля заявил заведующий кафедрой мировой экономики дипломатической академии МИД России Пётр Толмачев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пользу того, что экономика России была недооценённой, говорит тот факт, что РФ лучше большинства крупных мировых экономик преодолела кризис 2020 года. Эксперт также заострил внимание на том, что основной удар последствий от распространения коронавируса и введённых ограничений пришёлся на российские домашние хозяйства — не случайно их валовые накопления снизились за год на 8,6%.

«Я сказал относительно домашних хозяйств, и прошу понять правильно — экономический рост определяется и экономикой домашних хозяйств. Является ли этот спад в Российской Федерации чем-то необычном? Нет, конечно», — сказал Толмачев.

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