Уфа, , 11:27 — REGNUM Величина прожиточного минимума на 2021 год установлена в Башкирии. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано 12 февраля на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Согласно документу, в Башкирии величина прожиточного минимума на душу населения установлена в размере 10 015 руб., для детей — 10 077 руб., для трудоспособного населения — 10 641 руб., пенсионеров — 9605 руб.

Отмечается, что это постановление действует с 1 января текущего года по 31 декабря 2021 года.

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