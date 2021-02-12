Москва, , 11:25 — REGNUM Россия и Белоруссия готовятся заключить соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Как сообщили в Министерстве транспорта РФ, подписать документ планируется 15 февраля 2021 года.

Подписи под соглашением поставят министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Согласно проекту соглашения, в 2021—2023 годах предполагается перевалка белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике. Речь идёт о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

В российском ведомстве отметили, что операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга уже подтвердили готовность перевалки данных нефтепродуктов.

Добавим, что действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.