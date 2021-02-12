Челябинск, , 11:18 — REGNUM На Усть-Катавском вагоностроительном заводе будет расширено производство трамвайных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Договорённость была достигнута с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Новый сборочный цех начнут строить в 2021 году. А на 2022-й запланировано его открытие. Власти региона надеются на то, что эта мера существенно увеличит возможности УКВЗ по выпуску трамвайных вагонов.

Отметим, власти региона также заявляют о намерении обновлять общественный транспорт. В первую очередь это касается Челябинска. За последнее время города региона получили несколько десятков единиц новой техники.