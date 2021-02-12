Москва, , 11:16 — REGNUM На торгах 11 февраля нефть марки Brent слегка подешевела, отступив от долгосрочных максимумов и закрывшись под отметкой $61 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 12 февраля, фьючерсы сохраняют символический медвежий уклон, который может усилиться до конца дня в случае более явного проявления фиксации прибыли перед наступлением выходных.

Помимо технической перекупленности откат котировок спровоцирован прогнозами ОПЕК и МЭА, которые разочаровали участников рынка. ОПЕК пересмотрела свой прогноз роста спроса в 2021 году в сторону понижения на 100 тыс. баррелей в сутки, до 5,8 млн баррелей, тогда как МЭА ожидает показатель спроса на уровне 5,4 млн баррелей в сутки.

По сути, ничего удивительного в этих оценках нет — трейдеры и без того отдают себе отчет в том, что негативный эффект от пандемии будет проявляться еще какое-то время, тем более что эпидемия еще не закончилась, а вакцинация в самом разгаре. Эти новости, скорее, послужили предлогом для частичной ликвидации длинных позиций на привлекательных уровнях.

При этом тот факт, что отступление фьючерсов происходит плавно и неагрессивно, говорит о том, что большинство игроков рассчитывают на дальнейший рост цен после небольшой паузы.

В краткосрочной перспективе Brent вряд ли отважится на возвращение за пределы уровня $61, тогда как попытки тестирования отметки $60 вполне вероятны, тем более что на фондовых площадках наблюдается спад энтузиазма в рядах покупателей», — полагает эксперт.

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