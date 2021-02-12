Москва, , 11:11 — REGNUM Внутренний валютный рынок на исходе рабочей недели может взять паузу в укреплении против ведущих валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Толчком к этому может послужить информация от агентства Bloomberg об обсуждении странами ЕС расширения санкций против России. Сам саммит, где решение может быть окончательно согласовано, состоится 22 февраля.

Курс доллара может подскочить до 74 руб., а евро — до 89,60 руб. Однако в дальнейшем можно ожидать перехода в боковик, поскольку текущая диспозиция и так отражает высокую премию за санкционные риски, которые могут принять скорее персональный характер.

В частности, один из ведущих инвестбанков Уолл-стрит Morgan Stanley открыл длинную позицию по рублю против евро и доллара. При этом уже на следующей неделе сегодняшние потери могут быть полностью нивелированы.

Рынок энергоносителей 12 февраля может уйти в коррекцию — в утренние часы баррель нефти марки Brent дешевеет на 1,2%, до $60,60, однако и при этих ценах рубль остается недооцененным. Сейчас баррель оценивается в 4480 руб. против заложенных в бюджете 3280 руб.

Потенциал отката цен на черное золото ограничен $58−60 на фоне добровольных ограничений Саудовской Аравии и ее союзников по добыче на 1,425 млн барр./сутки на период с февраля по март включительно, что превышает потенциальное ослабление спроса на 1 млн барр./сутки, по оценке МЭА.

На рынках в целом можно ожидать сохранения стабильной ситуации благодаря улучшению эпидемиологической ситуации и ожидания завершения согласования нового пакета стимулов Конгрессом США к концу февраля.

Важных данных не ожидается. В 13:30 по мск Банк России с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, что будет соответствовать консенсус-прогнозу и не вызовет заметной реакции рынка.

Большее внимание будет уделено пресс-конференции в 15:00. Участники рынка будут отслеживать комментарии в отношении влияния текущего скачка инфляции на курс денежно-кредитной политики», — считает эксперт.

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