Москва, , 11:02 — REGNUM Когда речь заходит об опасности использования криптовалют в противоправных целях, то следует помнить, что наличные деньги еще менее прослеживаемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала соответствующие опасения министра финансов США Джанет Йеллен по поводу криптовалют.

«На самом деле наличные деньги еще менее прослеживаемые, чем криптовалюты. В конечном счете криптовалюты оставляют следы, а если транзакция проводится через криптобиржи или криптообменники, которые соблюдают требования ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма — прим. ИА REGNUM), то о любых подозрительных транзакциях такие посредники просто обязаны сообщать в органы финансовой разведки», — сказала Левашенко.

По ее словам, в целом опасность могут представлять криптовалюты, которые используют различные способы заметания следов криптовалютных транзакций.

«Например, криптовалюта Monero не предоставляет видимого указания отправителя, получателя или стоимости транзакций на своем блокчейне. Она использует скрытые адреса или новые адреса, созданные для одноразового использования, чтобы гарантировать, что только отправитель и получатель имеют доступ к деталям транзакций, — сказала Левашенко. — К таким же криптовалютам, использующим различные способы сокрытия своих владельцев, относят DASH и Zcash, поэтому, например, Франция, Япония и ряд других стран заявляли о необходимости запрета подобных криповалют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее слова Йеллен оценил интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев.

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