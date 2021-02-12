Новосибирск, , 10:58 — REGNUM Специалисты департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска в 2020 году провели 1359 проверок и обследований использования земельных участков. По выявленным фактам нарушений приняты соответствующие меры. Об этом сообщает городская администрация.

«По 20 фактам вынесены судебные решения. Совместно с правоохранительными органами по фактам противоправного приобретения в собственность проведена проверка 100 земельных участков. По возбужденным правоохранительными органами уголовным делам принято пять исковых заявлений о возмещении ущерба в пользу города, — рассказал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский. — В целях эффективного использования земель на территории города Новосибирска в 2020 году расторгнуто 96 договоров аренды земельных участков общей площадью 169 га под коммерческое строительство».

В собственность Новосибирска в 2020 году перешло 1043 бесхозяйных объекта и 57 га лесов.