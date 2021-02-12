Калуга, , 11:43 — REGNUM В Калужской области впервые за продолжительное время отмечено подорожание нефтепродуктов, сообщает 12 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство конкурентной политики.

Цены на бензин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За неделю оптовые цены на бензин увеличились на 0,6%, на дизельное топливо — на 0,7%. Розничные цены увеличились на бензин на 0,45%, на дизельное топливо — на 0,35%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 1 февраля 2021 года) занимала пятое место по бензину автомобильному (45,53 рубля за литр) и третье место по дизельному топливу (46,30 рубля).

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