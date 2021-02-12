Барнаул, , 10:53 — REGNUM В том, что индекс алтайской промышленности, несмотря на пандемию и последовавшие за ней карантинные мероприятия, удержался фактически на уровне 2019 года (99,9%) — заслуга руководства предприятий и поддержки правительства края и правительства России. Так считает исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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«Только федеральных средств поддержки в разных видах — субсидии и возвратные средства — поступило свыше 600 миллионов рублей. Около 360 миллионов рублей составила поддержка со стороны регионального бюджета», — отметил чиновник.

Немаловажную роль сыграло и то, что после объявления локдауна в стране промышленность края практически вся начала работать после двух-трех дней остановки, отметил председатель правления СПА Виктор Герман.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года губернатор региона Виктор Томенко известил о впечатляющем объеме инвестиций в промышленность.

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