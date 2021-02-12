Киев, , 11:01 — REGNUM Импорт российской электроэнергии на Украину увеличен до 1140 МВт с 12 февраля, это максимальное значение с момента возобновления поставок. Это следует из данных Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), опубликованных на сайте организации.

Украинская сторона ранее подала заявку об увеличении импорта. В период с 11:00 до 12:00 Киев будет получать электричество на уровне 1140 МВт, затем ещё пять часов — от 715 МВт до 1060 МВт. Ранее мощность поставок не превышала 800 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля Украина возобновила коммерческий приём электроэнергии из России, а ранее, с 3 февраля, из Белоруссии. В стране из-за холодов, нехватки угля на ТЭС, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС сложилась кризисная ситуация в энергетике.

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