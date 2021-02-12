Москва, , 10:43 — REGNUM Падение оптовых цен на минтай привело к остановке поставок рыбы в Центральную Россию. Об этом пишет 12 февраля издание «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных дистрибьюторов и переработчиков.

«Проблема возникла из-за нежелания трейдеров, работающих с рыбопромышленниками Дальнего Востока, закупать и перевозить продукцию до 18 февраля», — пояснил участник совещания у замглавы Росрыболовства Петра Савчука, прошедшего 10 февраля.

В этот день закончатся выходные, связанные с празднованием китайского Нового года, и прояснится ситуация с открытием портов для российской рыбы. Это повлияет на оптовые цены.

Китай до пандемии коронавируса закупал у России до 600 тыс. тонн минтая в год и был крупнейшим импортёром. Однако в декабре был закрыт последний доступный для поставок китайский морской порт Далянь, а 14 января — все границы КНР.

По данным Росрыболовства, тушка минтая без головы стоит сейчас 65 рублей за кг против примерно 100 рублей за кг ранее. Дальнейшее падение цен — до 40 рублей за кг — возможно в случае, если и после 18 февраля китайские порты останутся закрыты. Рыбакам придётся поставлять улов по низким ценам.

Эксперты полагают, что схемы поставок рыбы на внутренний рынок нужно пересмотреть и минимизировать роль посредников.

Читайте также: Оптовые цены на минтай и треску рухнули на Дальнем Востоке