Нижний Новгород, , 10:39 — REGNUM В нижегородский арбитраж поступил банкротный иск от одного из комитетов городской администрации. Иск подан к АНО «Развития танцевальной культуры «Динамо-Дэнс», но пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в деле выступает комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода. Заявление подано 9 февраля 2021 года. Сумма заявленных претензий составляет 1 065 535,63 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, АНО учреждено как школа танцев учреждена в апреле 2013 года. Владелец — Иван Ингликов, а директор — Марина Ингликова.

В 2020 году комитет уже пытался обанкротить организацию, но иск оставили без рассмотрения. Основанием для обращения в суд послужил долг за аренду недвижимости, который на тот момент превышал 1 млн рублей.