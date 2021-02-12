Чебоксары, , 10:37 — REGNUM В Чувашии частные промышленные парки могут быть созданы в четырёх муниципалитетах. В настоящее время подано девять заявок от потенциальных резидентов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 февраля, заявил на заседании Высшего экономического совета вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов.

Данные минэкономразвития Чувашии Cap.ru

Глава минэкономразвития отметил, что от чувашских предприятий подано девять заявок на создание частных промышленных парков. В качестве площадок для размещения производств рассматриваются Чебоксары (четыре заявки), Новочебоксарск (три заявки), Марпосад и Ядрин (по одной заявке).

Дмитрий Краснов призвал руководителей муниципальных образований рассмотреть варианты размещения производств, «особенно там, где есть пустующие площади промышленных предприятий».

Министр также отметил, что 25 февраля завершается конкурсный отбор компаний Чувашии для участия в отборе регионов, которые получат федеральные субсидии на создание технопарков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют расширить возможности территории опережающего социально-экономического развития «Канаш» и решить, какой статус получит Новочебоксарск, где также планировалось создать ТОСЭР, но введён мораторий на создание данных зон.

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