Москва, , 10:34 — REGNUM Новый комплекс по производству и ремонту обуви откроется на севере Москвы, сообщил 12 февраля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Он рассказал, что накануне на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы было принято соответствующее решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города. Производство откроется в районе Восточное Дегунино на улице Дубнинская.

«Инвестор построит административно-производственный центр по изготовлению, складированию и мелкому ремонту обуви и изделий из кожи», — заявил Ефимов.

По его словам, инвестор планирует вложить в производство 2 млрд рублей, а новое предприятие позволит открыть около тысячи новых рабочих мест.

Общая площадь производственного комплекса превысит 67 тыс. кв. метров. Инвестором выступила компания «Рандеву», владеющая крупной сетью обувных магазинов.