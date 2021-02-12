Москва, , 10:32 — REGNUM Опасения министра финансов США Джанет Йеллен по поводу криптовалют совершенно дилетантские. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил интернет-омбудсмен РФ, член ФПС «Партии Роста» Дмитрий Мариничев, комментируя слова Йеллен по поводу того, что криптовалюты могут быть использованы в преступных целях.

«Опасения Джаннет Йеллен совершенно дилетантские. Её пугает сам факт потенциальной применимости технологии в противоправных целях, — сказал Мариничев. — Однако технологии сами по себе всегда абсолютно нейтральны и не могут быть интерпретированы как зло или добро. В этих категориях допустимо рассуждать исключительно с точки зрения использования технологии людьми. В каких целях и для чего они технологию применяют, и на что в их жизни технологии влияют. Собственно, ещё Менделеев говорил, что не бывает вредных веществ, бывают только вредные количества. Так же и с технологиями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист ИА REGNUM заявил, что опасения министра финансов США Джанет Йеллен по поводу опасности распространения криптовалют и финансирования с их помощью незаконных предприятий настолько заурядны, что граничат с пошлостью.

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