Улан-Удэ, , 10:28 — REGNUM Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников обсудил с заместителем министра транспорта России Игорем Чаликом возможный уход авиакомпании «Победа» из республики. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы продумываем разные варианты, чтобы удержать «Победу». На сегодня авиакомпания еще не прекратила вылеты, продажи продолжатся пока до 28 марта. Будем надеется что и этот день не станет крайним», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили об отказе лоукостера от полётов в аэропорт Улан-Удэ. По данным источников в авиакомпании, решение связано с тем, что субсидии на маршруте выделены только одному перевозчику.

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