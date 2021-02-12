Саратов, , 10:44 — REGNUM В Саратовской области новый инфекционный центр достроят за счет федерального бюджета. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Валерий Радаев.

Региональные власти, в свою очередь, взяли на себя обязательство построить жилье для медицинских работников, отметил глава области. Врачи в период пандемии испытывают колоссальную нагрузку и имеется острая потребность в профильном объекте. Строительство инфекционного центра начали за счет благотворительных средств. С выделением федеральной поддержки появилась уверенность, что проект достроится в текущем году. Новое медицинское учреждение с современным оборудованием станет мощной клинической базой, добавил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в поселке Елшанка Саратовской области до конца 2021 года построят три 8-этажных дома для сотрудников инфекционной больницы. Медики получат 192 квартиры.

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