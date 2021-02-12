Улан-Удэ, , 10:16 — REGNUM Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Бурятию провёл совещание, посвящённое лёгкому многоцелевому самолёту «Байкал». Подробности ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Подготовка к выпуску самолёта ведётся уже несколько лет. По словам чиновника, важно, чтобы совпали позиции заказчиков, которыми станут авиационные компании, Минтранса, а также производителя.

«Мы создаем единую дальневосточную авиационную авиакомпанию на базе авиакомпании «Аврора». Она может стать одним из крупных заказчиков. Надо соответствовать ее ожиданиям», — отметил полпред.

Самолёт, который призван заменить заслуженный «кукурузник» Ан-2, должен уметь садиться на коротких площадках, иметь соответствующий запас прочности. Он будет перевозить грузы и пассажиров, при этом он должен быть экономичным. По мнению Юрия Трутнева, без самолётов Дальний Восток развиваться не сможет.

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