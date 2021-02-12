Москва, , 10:08 — REGNUM Центральный банк России за прошедший 2020 год получил от потребителей финансовых услуг 278 тыс. жалоб, это на 12,7% больше, чем в 2019 году, сообщается на сайте регулятора.

Наибольшее число жалоб от граждан поступило на банки и выдачу кредитов — 191,4 тыс., что на треть больше по сравнению с 2019 годом. Увеличилось количество жалоб на рынке ценных бумаг — в 1,7 раза.

При этом ЦБ отметил снижение количества жалоб на 0,8% по сравнению с 2019 годом.

На рынке страхования: поступило 32,1 тыс. жалоб на страховщиков, снижение составило 22,8%. Также на 13,8%, сократилось число жалоб на микрофинансоввые организации (МФО).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России за I полугодие 2020 года количество жалоб граждан на финансовые учреждения увеличилось на 15,2%.

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